رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أنّ حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة، معتبرا أن أينما تواجدت أميركا كانت منشأ لشرارة الفتن.



وشدّد رئيسي على أنّه يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم.