الشرطة اليابانية تداهم شركة بسبب بيع سفينة بشكل غير قانوني إلى إيران

داهمت الشرطة اليابانية شركة تجارة سفن يُشتبه في قيامها ببيع سفينة إلى إيران بشكل غير قانوني.



وأفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" نقلاً عن مصادر في الشرطة، بأنّ شرطة طوكيو داهمت الثلاثاء شركة تجارة سفن مقرّها في أوساكا، للاشتباه في أنّها قامت بتصدير سفينة شحن مستعملة بوزن 499 طنّاً إلى إيران بدلاً من الإمارات العربية المتحدة بناء على ما أبلغت به الجمارك.



وأُفيد بأنّ الشركة قدّمت خطة تصدير كاذبة إلى الجمارك في أيار 2021، وفقاً لما ذكرته وكالة "جيجي برس" ووسائل إعلام محلية أخرى.

