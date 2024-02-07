ماكرون: "جميع الأرواح متساوية" في "نزاعات" الشرق الأوسط

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء أن "جميع الأرواح متساوية، ولا تقدر بثمن في نظر فرنسا"، خلال مراسم تأبين الفرنسيين الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول، كما يعتزم الإليزيه إقامة "وقفة تذكارية" للفرنسيين ضحايا عمليات القصف الاسرائيلية في غزة.



واعتبر ماكرون أنه يجب "عدم الاستسلام لمعاداة السامية المنتشرة وغير المقيدة، هنا وهناك، لأن لا شيء يبررها"، مؤكدا بعد أربعة أشهر من هجوم حماس أن "لا شيء يمكن أن يبرر هذا الإرهاب أو يغفر له".