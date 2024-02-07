الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربي مخدرات في إشتباك على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان الأربعاء إن قوات حرس الحدود قتلت ثلاثة من مهربي المخدرات في إشتباك مسلح وقع على الحدود مع سوريا أدى إلى إصابة أحد حراس الحدود وهو بحالة "حرجة".



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة قوله ان "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر الأربعاء ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".



وأوضح ان "العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".