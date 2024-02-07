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حماس تقترح هدنة لمدة 135 يوما مع انسحاب إسرائيل الكامل من غزة

أخبار دولية
2024-02-07 | 08:49
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حماس تقترح هدنة لمدة 135 يوما مع انسحاب إسرائيل الكامل من غزة
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حماس تقترح هدنة لمدة 135 يوما مع انسحاب إسرائيل الكامل من غزة

اقترحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة والذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.

ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، والتي قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس، لكن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية ستناقش موقفها على رد حماس اليوم الأربعاء.

وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أن اقتراح حماس يتضمن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما.

وينص الاقتراح على تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر  بسجناء فلسطينيين. وينص أيضا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات.

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