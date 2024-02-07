موافقة طرفي النزاع في السودان على عقد إجتماع بشأن المساعدات الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن طرفي النزاع السوداني إتفقا على عقد إجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.



وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث للصحافيين: "خلال الأسبوعين الماضيين، أجريت إتصالات مع القائدين العسكريين، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للوفاء بإلتزامهما بشأن إيصال المساعدات."



وأشار إلى أنه تمت دعوتهما لإجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريبًا، أي حوالى 25 مليون شخص، للمساعدة.