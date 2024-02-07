بلينكن يأمل في التوصل إلى إتفاق لتحرير الرهائن لدى حماس

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن أمله في التوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في قطاع غزة.



وقال بلينكن: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من إستئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف".