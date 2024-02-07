بلغراد تتهم كوسوفو بمنع تسليم الدينارات الصربية

إتهمت صربيا الأربعاء بريشتينا بمنع تسليم دينارات صربية عند نقطة حدودية، منتقدة "الإجراءات التمييزية" بعد أيام قليلة من بدء تطبيق الحظر الرسمي على الدينار الصربي في المعاملات التجارية في كوسوفو.



وأكد البنك الوطني الصربي في بيان أن جمارك كوسوفو منعت مركبة من الدخول بينما كانت تحمل أموالًا لدفع رواتب ومعاشات صرب شمال كوسوفو.



وردت الجمارك في كوسوفو بالقول إن "مركبة صربية إقتربت من الحدود للإستفسار عن إمكانية تمرير دينارات عبر الحدود"، مضيفة أن ركابها أبلغوا بأن "الشركات المرخصة فقط هي التي يمكنها إحضار العملات إلى المنطقة".