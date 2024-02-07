جولة مفاوضات جديدة في القاهرة من أجل "تهدئة" في قطاع غزة

تستضيف القاهرة الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية-قطرية من أجل "تهدئة" الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما قال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس الأربعاء.



وأشار المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إلى أن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءًا من يوم غد (الخميس) في القاهرة للتهدئة بقطاع غزة"، موضحًا أن "المفاوضات ستشمل الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".