الجيش الإسرائيليّ: لتمديد الخدمة العسكرية على خلفية الحرب في غزة

اقترح الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط، في البلاد، في ضوء التحديات، التي تفرضها الحرب.

وحدّد الجيش، في بيان، التمديد المقترح للخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا للرجال والنساء، الذين يخدمون، في أدوار معينة.

كما اقترح الجيش زيادة عدد أيام خدمة الاحتياط، إضافة إلى تمديد الحد الأقصى لعمر الجنود والضباط في الاحتياط.

ويتطلب الاقتراح موافقة البرلمان، كي يدخل حيز التنفيذ.

واستدعت إسرائيل 287 ألف جندي احتياط على الأقل، منذ شنها عملية عسكرية، في غزة، عقب هجوم غير مسبوق لحركة “حماس” عليها في 7 تشرين الأول.