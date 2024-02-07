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السياسة الإسرائيلية إنقسمت أمام وزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب

أخبار دولية
2024-02-07 | 13:07
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السياسة الإسرائيلية إنقسمت أمام وزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب
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السياسة الإسرائيلية إنقسمت أمام وزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب

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