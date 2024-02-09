عباس يعلّق على خطة نتنياهو بالتصعيد العسكري في رفح

رأى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد العسكري في رفح،في جنوب قطاع غزة، تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى هجر أرضهم.



وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومتين الإسرائيلية والأميركية مسؤولية تداعيات تلك الخطة.