النرويج ستمنح 26 مليون دولار هذا العام للأونروا

اعلنت النرويج ستمنح 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) هذا العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع احتمال زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة.



وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن هذا المبلغ يغطي مساهمة البلاد السنوية المنتظمة للأونروا وقد يتم دفع مبالغ إضافية. وقال متحدثة باسم وزارة الخارجية "بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، قد تمنح النرويج للأونروا أموالا إضافية على مدار العام". وأضافت أن النرويج أرسلت 470.5 مليون كرونة للأونروا العام الماضي موضحة أن "هذا المبلغ ينطوي على تمويل إضافي بعد نشوب الحرب في تشرين الأول".



وقال وزير الخارجية إسبن بارت أيده في بيان يوم الأربعاء "هناك نقص في جميع المواد الأساسية ويواجه الناس تهديدات يومية لحياتهم وسلامتهم. الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة".