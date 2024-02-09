الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تشكك بالانتخابات الباكستانية وتدعو للتحقيق في مزاعم بحصول تزوير
أخبار دولية
2024-02-09 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن تشكك بالانتخابات الباكستانية وتدعو للتحقيق في مزاعم بحصول تزوير
شككت الولايات المتحدة في "القيود غير المبررة" التي تم فرضها خلال العملية الانتخابية في باكستان، معربة عن قلقها لمزاعم بحصول تزوير.
وأبدت الولايات المتحدة في الوقت عينه استعدادها للعمل مع أي حكومة مقبلة يتم تشكيلها.
ويتصدر النتائج مرشحون موالون لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان مع استمرار عملية فرز الأصوات في أعقاب الانتخابات التي جرت الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تتطلع إلى "نتائج كاملة تصدر في الوقت المناسب وتعكس إرادة الشعب الباكستاني"، معربا عن مخاوف بلاده بشأن العملية.
وأضاف ميلر: "نشارك مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين ذوي المصداقية تقييمهم بأن هذه الانتخابات تضمنت قيودا غير مبررة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وتابع: "ندين العنف الانتخابي (...) ونشعر بالقلق إزاء مزاعم التدخل في العملية الانتخابية. وينبغي التحقيق بشكل كامل في مزاعم التدخل أو التزوير".
ومع ذلك، أشار ميلر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "مستعدة للعمل مع الحكومة الباكستانية المقبلة، بغض النظر عن الحزب السياسي، لتعزيز مصالحنا المشتركة"، بما في ذلك التعاون التجاري والاستثماري والأمني.
أخبار دولية
بالانتخابات
الباكستانية
وتدعو
للتحقيق
مزاعم
بحصول
تزوير
التالي
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
الجيش الأميركي ينهي برنامجا لتطوير طائرات استطلاع هجومية مستقبلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:03
وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل في الأسابيع القليلة الماضية
آخر الأخبار
11:03
وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل في الأسابيع القليلة الماضية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-09
وكلاء ايران في العراق يخوضون حربها مع واشنطن... فمن هم؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-09
وكلاء ايران في العراق يخوضون حربها مع واشنطن... فمن هم؟
0
أخبار دولية
2024-02-09
مقتل باكستانيين اثنين في اضطرابات على صلة بالانتخابات
أخبار دولية
2024-02-09
مقتل باكستانيين اثنين في اضطرابات على صلة بالانتخابات
0
أخبار دولية
2024-02-09
شريف يفوز في الانتخابات العامة الباكستانية
أخبار دولية
2024-02-09
شريف يفوز في الانتخابات العامة الباكستانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:43
هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
أخبار دولية
17:43
هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
0
أخبار دولية
16:47
وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني في الصومال
أخبار دولية
16:47
وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني في الصومال
0
أخبار دولية
15:31
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل "شخصيا" على التقارب مع المغرب
أخبار دولية
15:31
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل "شخصيا" على التقارب مع المغرب
0
أخبار دولية
15:28
سيجورنيه: فرنسا تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" لكنّها تعتبر الوضع في غزة "غير مبرر"
أخبار دولية
15:28
سيجورنيه: فرنسا تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" لكنّها تعتبر الوضع في غزة "غير مبرر"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-09
امرأة تكتشف صورة تظهر زوجها في الخلفية قبل سنوات من لقائهما! (صورة)
منوعات
2024-02-09
امرأة تكتشف صورة تظهر زوجها في الخلفية قبل سنوات من لقائهما! (صورة)
0
أخبار دولية
2023-07-02
منظمة العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن معارضين سجنوا "ظلمًا" منذ عشر سنوات
أخبار دولية
2023-07-02
منظمة العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن معارضين سجنوا "ظلمًا" منذ عشر سنوات
0
آخر الأخبار
2023-10-26
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس أعدت حربًا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام ونمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد من أن ننتصر فيها
آخر الأخبار
2023-10-26
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس أعدت حربًا من أجل ردع إرادتنا للعيش بسلام ونمر بظروف صعبة وحربنا من أجل الحفاظ على الوطن ولا بد من أن ننتصر فيها
0
منوعات
2024-01-01
إلى مواليد برج الأسد: "سنة المواجهات والانقلابات المصيرية" مع ماغي فرح (فيديو)
منوعات
2024-01-01
إلى مواليد برج الأسد: "سنة المواجهات والانقلابات المصيرية" مع ماغي فرح (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:08
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم... فكيف تبدو أجواء الدوحة هذه الليلة؟
تقارير نشرة الاخبار
17:08
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم... فكيف تبدو أجواء الدوحة هذه الليلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إبرة مورفين حكومية للعسكريين المتقاعدين... تنعش الحكومة وتخدّر الحل!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إبرة مورفين حكومية للعسكريين المتقاعدين... تنعش الحكومة وتخدّر الحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هذه هي أسباب زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هذه هي أسباب زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عملية اغتيال اسرائيلية فاشلة في العمق تحصد ضحايا مدنيين…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عملية اغتيال اسرائيلية فاشلة في العمق تحصد ضحايا مدنيين…
0
أخبار لبنان
13:30
هيئة البث الاسرائيلية نشرت فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه
أخبار لبنان
13:30
هيئة البث الاسرائيلية نشرت فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو مصّر على استمرار الحرب ويضع نصب عينيه رفح الحدودية مع مصر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو مصّر على استمرار الحرب ويضع نصب عينيه رفح الحدودية مع مصر
0
رياضة
13:18
كأس آسيا جمع قطر والاردن والعرب
رياضة
13:18
كأس آسيا جمع قطر والاردن والعرب
0
أخبار لبنان
13:17
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية
أخبار لبنان
13:17
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية
0
رياضة
12:57
اجواء المباراة الحماسية بين قطر والاردن من منظار وسائل التواصل
رياضة
12:57
اجواء المباراة الحماسية بين قطر والاردن من منظار وسائل التواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:24
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جدرا وإصابة دراجة نارية (فيديو)
خبر عاجل
06:24
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جدرا وإصابة دراجة نارية (فيديو)
2
خبر عاجل
05:25
مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ٤٥٠ الف ليرة
خبر عاجل
05:25
مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ٤٥٠ الف ليرة
3
خبر عاجل
08:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: باسل الصالح المستهدف في جبل لبنان مسؤول عن التجنيد في الضفة
خبر عاجل
08:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: باسل الصالح المستهدف في جبل لبنان مسؤول عن التجنيد في الضفة
4
خبر عاجل
12:15
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة
خبر عاجل
12:15
قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة
5
فنّ
08:35
جيسي عبدو برفقة جنيفر لوبيز... والجمهور يسخر من ملابس الأخيرة! (صورة)
فنّ
08:35
جيسي عبدو برفقة جنيفر لوبيز... والجمهور يسخر من ملابس الأخيرة! (صورة)
6
فنّ
08:32
كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"
فنّ
08:32
كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"
7
تقارير نشرة الاخبار
07:50
استهداف سيارة في جدرا... ماذا عن المعلومات الاولية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
استهداف سيارة في جدرا... ماذا عن المعلومات الاولية؟
8
اقتصاد
04:26
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: للتريث في استكمال درس ملف التعويضات للقطاع العام الى حين مراجعة الارقام
اقتصاد
04:26
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: للتريث في استكمال درس ملف التعويضات للقطاع العام الى حين مراجعة الارقام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More