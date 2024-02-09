بوريل: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح في جنوب قطاع غزة "تثير القلق"

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن الخطة الاسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، "تثير القلق".



وكتب بوريل على منصة :اكس": "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري اسرائيلي على رفح تثير القلق".



وأضاف: "هذا الامر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا، (فضلا عن) خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين".

