الأمم المتحدة تعارض أي تهجير قسري جماعي للفلسطينيين من رفح

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن المدنيين في رفح بجنوب قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، ولكنه لا ينبغي تنفيذ أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في إعداد خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين لهزيمة حماس في الجنوب.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة: "نحن قلقون جدا على مصير المدنيين في رفح".



وأضاف قائلا: "من الواضح أن الناس بحاجة إلى الحماية، لكننا لا نريد أيضا رؤية أي تهجير قسري، تهجير جماعي قسري، للناس، وهو بالتعريف ضد إرادتهم... لن ندعم بأي شكل التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".





