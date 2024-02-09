هاريس تعتبر أن تعليقات المحقق الخاص حول ذاكرة بايدن "ذات دوافع سياسية"

انتقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تقرير المحقق الخاص في قضية احتفاظ الرئيس جو بايدن بوثائق سرية، معتبرة أن هناك دوافع سياسية وراء التشكيك في عمر الرئيس وذاكرته.



وقالت هاريس عندما سئلت عن تقرير المحقق الخاص روبرت هور: "الطريقة التي تم بها وصف سلوك الرئيس في ذلك التقرير لا يمكن أن تكون مغلوطة أكثر، ومن الواضح أن دوافعها سياسية".



وأضافت: "بلا مسوّغ وغير دقيقة وغير مناسبة".