زيلينسكي يعيّن رئيسا جديدا للأركان

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية خلفا لسيرهي شابتالا.



ووصف زيلينسكي في كلمة مصورة بارهيليفيتش بأنه "شخص خبير يفهم مهام هذه الحرب والأهداف الأوكرانية".



وقال إن تعييين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي الذي عُيّن أمس الخميس.