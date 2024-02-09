زلزال قوي يضرب هاواي

أعلن مرصد الزلازل الأميركي أن زلزالا قويا ضرب هاواي الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجات وقع بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.