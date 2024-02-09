البيت الأبيض: تقرير المستشار الخاص عن ذاكرة بايدن خاطئ

انتقد البيت الأبيض تقريرا صادرا عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة، ووصفت كاملا هاريس نائبة الرئيس بايدن التقرير بأن "وراءه دوافع سياسية بكل وضوح".



وأدى التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور إلى سجال خلال العام الانتخابي وجدد طرح أسئلة عن تقدم بايدن في السن.

وكان بايدن (81 عاما) هذا الأسبوع قد اختلط عليه أسماء عدة زعماء عالميين.



وقال هور في تقرير صدر أمس الخميس إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهرا في تعامل بايدن مع وثائق سرية نظرا لتعاون الرئيس.



وذكر هور أن من الصعب إدانة بايدن ووصفه بأنه "كبير في السن وحسن النية وذاكرته ضعيفة" لم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.



وقالت جان بيير: "لا نعتقد أن ذلك الجزء من التقرير له صلة بالواقع".