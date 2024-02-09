زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز جنوب كاليفورنيا اليوم الجمعة.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.