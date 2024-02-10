الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش السوري يعلن اسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق

أخبار دولية
2024-02-10 | 00:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش السوري يعلن اسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش السوري يعلن اسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق

أعلن  الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم، كما ذكرت وكالة "رويترز ".

وأضاف الجيش السوري في بيان: "حوالي الساعة 05:‭‭1‬‬ من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت "مبنى سكنيا" غرب العاصمة السورية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت لـ"هجوم جوّي" إسرائيلي.

 

أخبار دولية

السوري

اسقاط

صواريخ

إسرائيلية

أطلقت

LBCI التالي
تايوان ترصد ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيقها
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-11-26

الجيش السوري: دفاعاتنا تعترض صواريخ إسرائيلية قادمة من مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-03

الجيش الأميركي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-02-02

الجيش السوري يقول إن إسرائيل استهدفت جنوب دمشق

LBCI
أخبار دولية
2024-01-30

الجيش الأوكرانيّ يعلن إسقاط مسيّرات أطلقتها روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:43

هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

LBCI
أخبار دولية
16:47

وزارة الدفاع الإماراتية: استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني في الصومال

LBCI
أخبار دولية
15:31

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل "شخصيا" على التقارب مع المغرب

LBCI
أخبار دولية
15:28

سيجورنيه: فرنسا تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" لكنّها تعتبر الوضع في غزة "غير مبرر"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:28

سيجورنيه: فرنسا تتضامن مع إسرائيليين عاشوا "صدمة حقيقية" لكنّها تعتبر الوضع في غزة "غير مبرر"

LBCI
اخبار البرامج
13:42

اسماعيل أحمد يكشف عن حادثة عقب شجار في مباراة حادة: "سبلي أمي وبيّ وديني"

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-09

لماذا سُجن أبو سليم في بداياته؟... وما كشفه عن الممثل فادي ابراهيم للمرة الاولى محزن!

LBCI
منوعات
2023-12-13

إيلون ماسك "ضيفا غامضا" في حفل رئيسة وزراء إيطاليا... فهل هناك علاقة بينهما؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:08

قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم... فكيف تبدو أجواء الدوحة هذه الليلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إبرة مورفين حكومية للعسكريين المتقاعدين... تنعش الحكومة وتخدّر الحل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هذه هي أسباب زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عملية اغتيال اسرائيلية فاشلة في العمق تحصد ضحايا مدنيين…

LBCI
أخبار لبنان
13:30

هيئة البث الاسرائيلية نشرت فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو مصّر على استمرار الحرب ويضع نصب عينيه رفح الحدودية مع مصر

LBCI
رياضة
13:18

كأس آسيا جمع قطر والاردن والعرب

LBCI
أخبار لبنان
13:17

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: من دون انتخاب رئيس لا تستقيم الحياة السياسية

LBCI
رياضة
12:57

اجواء المباراة الحماسية بين قطر والاردن من منظار وسائل التواصل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:24

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جدرا وإصابة دراجة نارية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:25

مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ٤٥٠ الف ليرة

LBCI
خبر عاجل
08:03

إذاعة الجيش الإسرائيلي: باسل الصالح المستهدف في جبل لبنان مسؤول عن التجنيد في الضفة

LBCI
خبر عاجل
12:15

قطر تتوج بطلة لكأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثانية في تاريخها بعد فوزها على الأردن ٣-١ في المباراة النهائية في الدوحة

LBCI
فنّ
08:35

جيسي عبدو برفقة جنيفر لوبيز... والجمهور يسخر من ملابس الأخيرة! (صورة)

LBCI
فنّ
08:32

كريستينا صوايا: "ما كنت عارفة انو فتحة فستاني بتقتل أطفال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

استهداف سيارة في جدرا... ماذا عن المعلومات الاولية؟

LBCI
اقتصاد
04:26

ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: للتريث في استكمال درس ملف التعويضات للقطاع العام الى حين مراجعة الارقام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More