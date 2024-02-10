الجيش السوري يعلن اسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق

أعلن الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم، كما ذكرت وكالة "رويترز ".



وأضاف الجيش السوري في بيان: "حوالي الساعة 05:‭‭1‬‬ من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل شنّت ضربات جوّية استهدفت "مبنى سكنيا" غرب العاصمة السورية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الدفاعات الجوّية السوريّة تصدّت لـ"هجوم جوّي" إسرائيلي.



