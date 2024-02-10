سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في أوكرانيا بعد غارات روسية بطائرات بدون طيار على خاركيف

قُتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في غارات ليلية روسية بطائرات من دون طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.



وقال سينيغوبوف عبر حسابه على تطبيق تلغرام "للأسف، ارتفع عدد قتلى هجمات المحتل على خاركيف إلى سبعة". وأضاف "من بينهم ثلاثة أطفال: طفل عمر 7 سنوات، وطفل عمره 4 سنوات، ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر تقريباً".



من جهته، أشار رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إلى أنّ مسيّرات من طراز شاهد إيرانية الصنع "أصابت محطة وقود وتسبّبت في تسرّب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً"، مضيفاً أنّ الحريق غطى مساحة كبيرة وأدى إلى إخلاء المدينة من حوالى خمسين شخصاً.