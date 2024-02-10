تايوان ترصد ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيقها

رصدت وزارة الدفاع التايوانية ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة.



وتشكو تايوان منذ كانون الأول من تحليق هذه المناطيد، معتبرة أنها تشكل تهديدا لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على

التايوانيين.



وترى الصين من جهتها تايوان جزءا من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبه.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.



وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.