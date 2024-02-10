زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة مينداناو بالفلبين

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض ان زلزالا بقوة 5.6 درجة هز جزيرة مينداناو بالفلبين اليوم السبت.



وقال المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



وكشفت السلطات إن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن عشرات المفقودين في انهيار أرضي وقع في وقت سابق في بلدة ماكو بإقليم دافاو دي أورو بجنوب الفلبين اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال.