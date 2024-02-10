المرصد السوري: ثلاثة قتلى موالين لإيران جراء القصف الإسرائيلي غرب دمشق

قُتل ثلاثة أشخاص موالين لطهران، جراء ضربات جوّية إسرائيلية استهدفت ليلاً مبنى سكنيا غرب العاصمة السورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأفاد المرصد عن "ثلاثة قتلى غير سوريين موالين لطهران جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي ليل الجمعة السبت على مبنى غرب دمشق".



واستهدف القصف منطقة الديماس، التي تعدّ من الأحياء الراقية وتقطنها قيادات سياسية وعسكرية، وفق المرصد.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه قرابة الساعة 1,05 (10,05 ت غ) من فجر السبت، "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".



وأضافت الوكالة أن " وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".



وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي استهدف وفق المرصد منطقة مطار المزة العسكري غرب دمشق، والتي تضم "مواقع تابعة لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران".



وقالت وزارة الدفاع السورية من جهتها إن طائرات مسيّرة دخلت المجال الجوي السوري من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.