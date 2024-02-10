المبعوثة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى طوكيو وسول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوثة الأميركية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية جولي تيرنر ستسافر إلى طوكيو وسول اعتبارا من يوم الاثنين.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن الزيارة ستستمر حتى 22 شباط وخلالها ستلتقي تيرنر

بمسؤولين حكوميين وناشطين ومنشقين من كوريا الشمالية.



وستؤكد رحلة المبعوثة الخاصة التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وزيادة آليات الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة داخل الدولة المنعزلة، وتمكين أصوات الناجين الداعين إلى تغيير ملموس، بحسب البيان.