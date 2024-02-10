حركة حماس تحذر من "مجزرة" في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

حذرت حركة حماس السبت من "مجزرة" في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية والتي تُشكّل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب.



وقالت الحركة في بيان "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح" مضيفة "نحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة".



وبعد مدينة غزة ثم خان يونس، تعد إسرائيل الآن لعملية برية في مدينة رفح في إطار هجومها العسكري على حركة حماس.



وأمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو جيشه الجمعة باعداد "خطة لاجلاء" المدنيين من رفح، مع إبداء الولايات المتحدة والامم المتحدة مخاوف حيال هجوم إسرائيلي على هذه المدينة.