الخارجية السعودية: نحذر من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف رفح ونجدد مطالبتنا بضرورة وقف إطلاق النار فورا

حذرت المملكة العربية السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة" في حال استهداف واقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.



وحذّرت الخارجية السعودية في بيان "من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".



وأكدت المملكة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرا، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.



واعتبر الوزارة أن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع جيش الإحتلال من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".