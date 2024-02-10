الأردن يحذر من خطورة تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من خطورة إقدام الجيش الإسرائيليّ على تنفيذ عملية عسكرية، في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وتؤوي هذه المنطقة عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وجدد المتحدّث الرسميّ باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين، داخل أرضهم، أو إلى خارجها.



وشدّد على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتواصل لوقف فوري لإطلاق النار، يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى أنحاء القطاع كله.



ودعا المجتمع الدوليّ إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة، "التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".



ولفت إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدوليّ بمسؤولياته، من دون إبطاء، لمنع التدهور الخطير ووقف فوري لإطلاق النار.