روسيا أحبطت هجومًا أوكرانيًا في البحر الأسود

أحبطت روسيا هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة على سفن نقل مدنية روسية، في جنوب غرب البحر الأسود.



ويُعد هذا البحر شريان رئيسيّ، لتصدير الحبوب والنفط من كلا البلدين.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان منشور على تطبيق تيليجرام، أنّ مركبة مسيرة بحرية أوكرانية اشتركت في الهجوم دُمرت وأن نيران

المدفعية أو الحرب الإلكترونية عطّلت بقية المركبات المسيرة.