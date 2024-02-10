"حاجات أوكرانيا" الدفاعية بين ماكرون وزيلينسكي

ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي السبت الوضع على الجبهة و"حاجات أوكرانيا" على صعيد الأسلحة والذخائر.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "تحدثنا عن الوضع في ساحة المعركة وحاجات أوكرانيا على صعيد الدفاع، والتي تشمل طائرات مسيرة ومدفعية وذخائر (...) ومنظومات الدفاع الجوي".



ووصف الإتصال بأنه "ايجابي جدا وملموس"، شاكرا لفرنسا "دعمها الراسخ".



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين بحثا "تطور الوضع الميداني وحاجات أوكرانيا".



وأفادت بأن "رئيس الجمهورية كرر عزم فرنسا على تقديم كل دعم ضروري بالتعاون مع جميع شركائها لإفشال حرب روسيا العدوانية".



كذلك، تطرق ماكرون وزيلينسكي الى اتفاق الدفاع الثنائي الذي تعتزم فرنسا وأوكرانيا إبرامه قريبا، على غرار ذاك الذي وقع أخيرا بين كييف والمملكة المتحدة.