إصابة ثمانية جنود ومدني بهجوم في النيجر

أصيب ثمانية جنود ومدني بجروح في النيجر الأربعاء في هجوم نفذه "قطاع طرق مدججون بالسلاح" في منطقة أغاديز (شمال) قرب الجزائر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية السبت.



ووقع الهجوم قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) واستهدف مفرزة للقوات المسلحة النيجرية توفر "الحراسة" على طريق أرليت - تباراكات، في منطقة أرليت الصحراوية (شمال)، بحسب بيان للوزارة بثته الإذاعة العامة.



وقالت الوزارة إن ثمانية جنود ومدنياً أصيبوا خلال الهجوم الذي نفذه "قطاع طرق مدججون بالسلاح يستقلون تسع مركبات".



وأكدت أنّ "ردّ" الجنود ألحق "أضراراً بشرية ومادية كبيرة" بالمهاجمين، موضحة أنّ عشرة مهاجمين قتلوا وأُسر آخر. كذلك أفادت الوزارة بأن الجيش دمر مركبات عدة للمهاجمين.



وكشفت أنه تم أيضًا ضبط أربعة رشاشات 12/7، و"آر بي جي 7"، وبنادق هجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة وملابس عسكرية.



وتنتشر مواقع تعدين الذهب في منطقة أغاديز، ومعظمها حرفية، تجتذب الآلاف من النيجريين ومواطني البلدان المجاورة.



وتتكرر أعمال السطو وغيرها من الهجمات ضد عمال مناجم الذهب في منطقة أغاديز حيث يتواصل النهب منذ نهاية عمليتي تمرد للطوارق (1991-1995 و2007-2009).



ولا يستهدف الجهاديون مناطق النيجر المحاذية لليبيا والجزائر عموما، لكنها تشكل ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، وخصوصاً الى أوروبا.