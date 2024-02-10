لندن تخشى من الفوضى عند تنفيذ نظام أوروبيّ جديد لمراقبة الحدود

حذّر رئيس بلدية لندن صادق خان من أن ركاب قطار "يوروستار" المتجهين من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبيّ يواجهون فوضى محتملة بمجرد دخول نظام الكترونيّ أوروبيّ جديد لمراقبة الحدود حيز التنفيذ.



ويفرض النظام الجديد على المسافرين، الذين يدخلون الاتحاد الأوروبيّ بتأشيرات أو إعفاءات من التأشيرة، المرور عبر نظام دخول وخروج آلي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تشرين الأول، بعد إرجاء تنفيذه مرات عدة.



واستخدم نحو 19 مليون مسافر قطار "يوروستار" الذي يربط بريطانيا ببلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا العام الماضي، مع عودة حركة النقل إلى مستويات ما قبل كوفيد.



وسيقوم النظام الجديد بتسجيل تفاصيل المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وبياناتهم البيومترية إلى جانب تاريخ الدخول والخروج، بحيث يمكن تتبع تجاوزات مدد الإقامة والدخول المرفوض.



وقال خان: "اجراءات التفتيش الجديدة هذه بشكلها الحالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتسبب بحدوث فوضى في سانت بانكراس (محطة لندن التي تخدم ركاب يوروستار)"، محذرا من "تعطل الخدمات وطوابير طويلة محتملة تواجه الركاب في أوقات الذروة".



وأضاف: "هذه نتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي ليست قضية يمكن للوزراء أن يتنصلوا منها الآن".

