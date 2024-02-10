شكري حذّر من آثار وخيمة لأي توسع للعمليات الإسرائيلية في غزة

حذر وزير خارجية مِصر سامح شكري من آثار وخيمة لأي توسع للعمليات العسكرية الإسرائيلية، جنوب قطاع غزة.



وقال الوزير المِصريّ، في مؤتمر صحافيّ مع نظيرته الالمانية إنّ العمليات العسكرية، في جنوب غزة، تنبئ بمزيد من الوضع المأسويّ.



وأضاف: "ستؤدي التطورات، في رفح، لمزيد من التدهور في القطاع."



أما الوزيرة الالمانية فأكدت ان اي عملية في رفح ستكون بمثابة كارثة انسانية.