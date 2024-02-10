مقتل عنصرين من حماس في رفح بغارة جوية إسرائيلية

أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل عنصرين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في رفح، في جنوب غزة، على ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.

وأوضح الجيش، في بيان، أنّ أحد الاثنين المستهدفين كان مسؤولًا عن تأمين قادة الحركة.