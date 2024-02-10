استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك

أعلنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك استقالتها اليوم، بعد تعرضها لضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.



وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "لقد ارتكبت خطأ... اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة".