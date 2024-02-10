الحوثيون يشيعون 17 مسلحا قتلوا في غارات جوية أميركية بريطانية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون بأن الجماعة المتحالفة مع إيران أقامت اليوم جنازة لما لا يقل عن 17 مسلحا قتلوا خلال ضربات جوية أميركية بريطانية مشتركة.



ويشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني، وهي هجمات يقولون إنها تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مما دفع بريطانيا والولايات المتحدة لشن غارات انتقامية الشهر الماضي.



وقالت الوكالة إن المشيعين نددوا "بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن... مؤكدين أن هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لإخوانهم في قطاع غزة".