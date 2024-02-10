وزير المالية ينتقد خفض موديز تصنيف إسرائيل الائتماني

وزير المالية الإسرائيلي: الاقتصاد قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما.



وقال ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة: "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".