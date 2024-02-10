إصابة امرأة في هجوم خلال حملة الحزب الحاكم الانتخابية لرئاسة بلدية إسطنبول

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن امرأة أصيبت في هجوم مسلح في إسطنبول اليوم خلال حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابية لمنصب رئيس بلدية المدينة.



وأعلن الوزير عبر منصة إكس، أنه تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في منطقة كوتشوك تشكمجة بجنوب غرب المدينة.



ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن هوية أو دوافع المهاجمين الذين أطلقوا النار من بنادق ومسدسات.



وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم عبر منصة إكس، قائلا: "لن يكتب النجاح لأي هجوم على ديمقراطيتنا ووحدتنا وتضامننا".



ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسة البلديات في 31 آذار.