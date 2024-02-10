التحالف بقيادة الولايات المتحدة يتصدى لهجمات على حقل كونوكو النفطي بسوريا

كشف مصدر أمني لرويترز أن أنظمة دفاع جوي تشغلها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمتمركزة في شرق سوريا تصدت لست هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل كونوكو النفطي اليوم السبت.



وتواجه قوات التحالف هجمات متزايدة من الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق وسط توتر في المنطقة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.