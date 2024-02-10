الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تعلن العثور على نفق لحماس تحت مقر الأونروا
أخبار دولية
2024-02-10 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إسرائيل تعلن العثور على نفق لحماس تحت مقر الأونروا
عثر الجيش الإسرائيليّ على نفق حفرته حركة "حماس"، أسفل المقر الرئيسيّ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مدينة غزة.
وأكّدت الأونروا ردًا على ذلك أنّها لم تستعمل المقر منذ 12 تشرين الأول، بعد خمسة أيّام من هجوم مقاتلي "حماس" على جنوب إسرائيل.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.
ونفت "حماس"، في السابق مزاعم إسرائيلية بأنّها حفرت شبكة واسعة من الأنفاق، تحت المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية للتغطية على أنشطتها.
وقال الجيش وجهاز الأمن الداخليّ (الشاباك) إنّ العمليات، في مدينة غزة، في الأسابيع الأخيرة، أدت إلى اكتشاف فتحة نفق، قرب مدرسة تديرها الوكالة الأممية.
وأوضح البيان أنّ "هذه الفتحة قادت إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علما بأن مساره يمر تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".
كما أوضح العثور على بنية تحتية للكهرباء، في النفق الممتد على طول 700 متر وعمق 18 مترًا وهي "مرتبطة بمبنى المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه أمدد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".
وشدّد البيان المشترك على أنّ "المقاتلين دهموا المقر الرئيسيّ لوكالة الأونروا الذي يضم مكاتب عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية" حيث تم العثور على "وسائل قتالية" و"وسائل استخبارية ووثائق تدل على استخدام مخربي منظمة حماس الإرهابية لهذه المكاتب".
آخر الأخبار
أخبار دولية
العثور
لحماس
الأونروا
التالي
المبعوثة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى طوكيو وسول
المرصد السوري: ثلاثة قتلى موالين لإيران جراء القصف الإسرائيلي غرب دمشق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-31
الشرطة السويدية تعلن العثور على جسم خطير في السفارة الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-01-31
الشرطة السويدية تعلن العثور على جسم خطير في السفارة الإسرائيلية
0
أخبار دولية
2024-01-30
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
أخبار دولية
2024-01-30
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
0
آخر الأخبار
2024-01-30
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
آخر الأخبار
2024-01-30
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
0
آخر الأخبار
2024-01-14
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 قتيلا
آخر الأخبار
2024-01-14
وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 قتيلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:28
البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى مجددا
أخبار دولية
17:28
البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى مجددا
0
أخبار دولية
17:03
إسرائيل تعلن قتل شخصين يشتبه بشنهما هجمات جرى احباطها في القدس والضفة الغربية
أخبار دولية
17:03
إسرائيل تعلن قتل شخصين يشتبه بشنهما هجمات جرى احباطها في القدس والضفة الغربية
0
أخبار دولية
16:04
أوكرانيا تعلن تدمير 40 مسيرة أطلقتها روسيا
أخبار دولية
16:04
أوكرانيا تعلن تدمير 40 مسيرة أطلقتها روسيا
0
أخبار دولية
15:32
محادثات بين العراق وأميركا لوضع جدول زمني لتقليص مهمة قوات التحالف
أخبار دولية
15:32
محادثات بين العراق وأميركا لوضع جدول زمني لتقليص مهمة قوات التحالف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-08
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
منوعات
2023-09-08
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
0
أخبار دولية
2023-11-13
الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"
أخبار دولية
2023-11-13
الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"
0
آخر الأخبار
2023-10-11
اعلام اسرائيلي: الاشتباه بعملية تسلل في منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان
آخر الأخبار
2023-10-11
اعلام اسرائيلي: الاشتباه بعملية تسلل في منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان
0
اقتصاد
2023-08-17
أزمة الكهرباء... هذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
اقتصاد
2023-08-17
أزمة الكهرباء... هذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
0
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
رياضة
13:32
بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
انهيار مبنى في صحراء الشويفات كاد يتسبب بكارثة
0
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
أخبار دولية
13:30
اثيوبيا والحلم القديم الجديد… هل يشعل القرن الافريقي؟
0
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
أخبار دولية
13:29
اسرائيل وحماس في مناورة جديدة حول صفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بغداد تريد واشنطن خارجها.. فهل تنجح المفاوضات ؟
0
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
رياضة
13:28
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم..فكيف بدت الأجواء الاحتفالية؟
0
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
أخبار دولية
13:26
عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات الباكستانية من خلف القضبان… وجهات دولية تطالب التحقيق بالنتائج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:16
يحيى جابر وثلاث مسرحيات كوميدية مستوحاة من المجتمع اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
خبر عاجل
04:07
هيئة إدارة السير تعلن آلية جديدة لاستقبال المواطنين وفتح المنصة لحجز المواعيد
2
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
حال الطقس
02:00
منخفضات جوية بانتظارنا...
3
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
آخر الأخبار
02:34
سقوط مبنى من ٥ طوابق في صحراء الشويفات وفرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية عملت على إخلائه
4
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
منوعات
05:34
ما فعله عمها بها منذ أن كانت في السابعة من العمر صادم... وما علاقة بطاقات عيد الحب؟
5
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
تقارير نشرة الاخبار
14:26
في عز الموسم السياحي.. عنتريات في احد فنادق كفردبيان
6
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:50
أهالي الشويفات استفاقوا على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق... هذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
أمن وقضاء
04:22
خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
8
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
منوعات
12:44
بعد زواج دام 30 سنة... امرأة تكشف سرًّا صادمًا يرتبط بزوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More