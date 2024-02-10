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مقتل 5 بينهم جندي إماراتي في إطلاق نار في مقديشو

كشف مصدر بالجيش وموظفون في مستشفى لرويترز ان خمسة أشخاص بينهم مسؤولون عسكريون صوماليون وجندي إماراتي قتلوا اليوم بعد أن فتح جندي النار داخل قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو.