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وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل "شخصيا" على التقارب مع المغرب

أخبار دولية
2024-02-10 | 15:31
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وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل &quot;شخصيا&quot; على التقارب مع المغرب
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وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه سيعمل "شخصيا" على التقارب مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الجديد في مقابلة نشرت السبت، أنه سيعمل "شخصيا" على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب بعدما شهدت العلاقات توترا في السنوات الأخيرة.
     
وقال ستيفان سيجورنيه لصحيفة "وست فرانس" اليومية: "لقد أجرينا اتصالات عدة (مع المغاربة) منذ تعييني" في 12 كانون الثاني.
     
وأضاف: "رئيس الجمهورية طلب مني الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في علاقتنا. وسألتزم بذلك".
     
كما أكد أن فرنسا "كانت دائما على الموعد، حتى في ما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء الغربية، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007".
     
وقال سيجورنيه: "نضيف أن الوقت حان للمضي قدما"، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب" وذلك "مع احترام المغاربة".
     
وتخللت العامين الماضيين توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة.
     
ومن أبرز أسباب التوتر سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
     
وفي أيلول، نشأ جدل جديد بعدما تجاهلت الرباط عرض فرنسا تقديم المساعدة إثر الزلزال المدمر. 
     
ثم بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدود قبل أن يقر السفير الفرنسي لدى المغرب في تشرين الثاني الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، ويتم تعيين سفيرة مغربية لدى فرنسا بعد أشهر من الشغور.

أخبار دولية

ستيفان سيجورنيه

فرنسا

المغرب

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