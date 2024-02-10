هجوم على موظفي ومركبات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية

أعلنت بينتو كيتا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن موظفين ومركبات تابعة للبعثة تعرضوا لهجوم في العاصمة كينشاسا السبت.



ويأتي هذا وسط أزمة أمنية متفاقمة بشرق البلاد تؤجج حالة غضب من البعثة.



وتجمعت حشود على متن دراجات نارية في منطقة غومبي الواقعة على ضفاف نهر وتتمركز فيها البعثة والعديد من السفارات.



وأفاد أحد مراسلي "رويترز" بأن الجموع أحرقت إطارات وهاجمت الموظفين.



وذكرت كيتا في منشور على الإنترنت، أن المهاجمين أضرموا النيران في عدد من سيارات البعثة. وقالت: "أدين بشدة هذه السلسلة من الهجمات".