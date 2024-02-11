نتنياهو: الجيش سيضمن "ممرًا آمنًا" للمدنيين في رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن جيشه سيضمن "ممرًا آمنًا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة، وذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية أميركية تبث اليوم الأحد.



وقال نتانياهو في مقابلة ضمن برنامج "هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس" عبر قناة "إيه بي سي نيوز" نشرت مقتطفات منها مساء السبت: "النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس الإرهابية، وعلى ورفح، وهي المعقل الأخير".



وأضاف: "سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي".



وذكر نتانياهو "مناطق في شمال رفح تم تطهيرها ويمكن إستخدامها كمناطق آمنة للمدنيين"، على قوله.