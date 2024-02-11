إرتفاع عدد قتلى الإنهيار الأرضي في الفلبين إلى 35

أعلن مسؤول اليوم الأحد أن عدد القتلى جراء الإنهيار الأرضي الذي وقع في جنوب الفلبين إرتفع إلى 35، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين.



ووقع الإنهيار الأرضي مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو في إقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل وثلاث حافلات وسيارة جيب كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة أبكس للتعدين.



وقال مسؤول في دافاو دي أورو يدعى إدوارد ماكابيلي إنه تم الإبلاغ عن 35 قتيلًا إرتفاعًا من 28 في وقت سابق وبلغ عدد المصابين 32 في حين لا يزال 77 شخصًا في عداد المفقودين.