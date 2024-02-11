تايوان تعلن رصد ثمانية مناطيد صينية لليوم الثاني تواليًا

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد رصد ثمانية مناطيد صينية حول تايوان لليوم الثاني تواليًا، حلق خمسة منها مباشرة فوق الجزيرة.



ورصدت المناطيد السبت، وهو يوم رأس السنة القمرية الجديدة، على ارتفاع يراوح بين 3600 و10700 متر، وفق المصدر نفسه.



كما رصدت ثمانية مناطيد الجمعة، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت وزارة الدفاع نشر بيانات منتظمة حول مشاهدات هذه المناطيد في كانون الأول.