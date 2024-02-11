تشارلز الثالث يشكر جميع من أرسلوا إليه رسائل دعم بعد تشخيص إصابته بالسرطان

قدم الملك تشارلز الثالث السبت "خالص شكره" لجميع من أرسلوا إليه رسائل دعم، في أول بيان يصدر عنه منذ تشخيص إصابته بالسرطان.



وكتب تشارلز: "أود الإعراب عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام الأخيرة".



وقال الملك البالغ الخامسة والسبعين: "مثلما يعلم أي شخص مصاب بالسرطان، إن الأفكار الطيبة مثل هذه توفر أكبر قدر من الراحة والتشجيع".



وأضاف تشارلز "إنه لمن دواعي سروري أيضًا أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي في زيادة الوعي وتسليط الضوء على عمل كل هذه المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في كل أنحاء المملكة المتحدة وبقية العالم".



ونشر البيان على الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة البريطانية وحسابها في منصة إكس.