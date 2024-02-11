ترامب يعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين في حال فوزه بالإنتخابات

رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت برفض مشروع قانون الهجرة، مشيرًا إلى أنه إذا أعيد انتخابه رئيسًا، سيقود "عملية ترحيل" ضخمة منذ اليوم الأول له في منصبه.



واستخدم الملياردير كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارمًا بذلك الرئيس جو بايدن الذي يحتمل أن يواجهه في إنتخابات تشرين الثاني من فرصة تحقيق إنتصار في قضية الهجرة الحساسة.



وقال بايدن خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية: "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضًا إنتصارًا كبيرًا يجب على جميع المحافظين الإحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن... المجموعة بكاملها أدت عملًا رائعًا في الكونغرس. لقد سحقناه".

